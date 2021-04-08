أتلتيكو مدريد يعلن غياب سواريز 3 أسابيع بداعي الإصابة

سيغيب لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد نحو ثلاثة أسابيع عن الملاعب بسبب إصابة عضلية، مما يمثل ضربة أخرى لسعي النادي للفوز بلقب الدوري الإسباني.

وتعرض هداف أتلتيكو هذا الموسم برصيد 19 هدفاً في الليغا، للإصابة خلال حصة تدريبية أمس الأربعاء، ونشر النادي بعدها تقريراً طبياً أكد فيه تعرض اللاعب لإصابة عضلية في ساقه اليسرى.

ولم يذكر البيان المدة التي سيغيبها المهاجم القادم من أوروغواي، لكن وسائل إعلامية إسبانية أكدت أنه سيغيب ثلاثة أسابيع.

وكانت الشكوك تحوم بالفعل حول مشاركة سواريز البالغ عمره 34 عاماً أمام ريال بيتيس الأحد القادم خارج الديار، والآن سيغيب عن مواجهات الروخيبلانكوس خارج أرضه في الدوري الإسباني أمام آيبار وهويسكا وأتلتيك بلباو.

وستمنح إصابة سواريز الفرصة للمهاجم موسى ديمبيلي، الذي انضم للنادي في يناير الماضي من أولمبيك ليون لكنه خاض 42 دقيقة فقط في الدوري ولم يبدأ أي مباراة.

وكان أتلتيكو مدريد يتفوق بفارق عشر نقاط في الصدارة قبل نهاية يناير الماضي، لكن الفارق تقلص إلى نقطة واحدة فقط يوم الاثنين بعد فوز برشلونة على ريال بلد الوليد 1-0، مستغلاً خسارة فريق المدرب دييغو سيميوني 0-1 في اشبيلية.

ويحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن جاره. وسيغيب عن أتلتيكو مدريد أيضاً أمام بيتيس ثاني هدافيه ماركوس يورينتي.