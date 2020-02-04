أتلتيكو مدريد يفاوض راكيتيتش

كشفت تقارير عن رغبة أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات النجم إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة.

جاء هذا وفقاً لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية التي أكدت أن دييغو سيميوني مدرب الروخيبلانكوس يريد الحصول على خدمات الدولي الكرواتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الإذاعة أن إدارة أتلتيكو تواصلت مع راكيتيتش من أجل استطلاع رأيه.

ويمر راكيتيتش بموسم سيء رفقة البارسا ابتعد في بدايته عن تشكيلة الفريق الأساسية ولم يظهر بأفضل مستوياته عندما شارك مؤخراً.

وخرج الكرواتي بتصريحات الأحد كشف خلالها عن غضبه من عدة أمور خلال الفترة الماضية داخل برشلونة.

وكان راكيتيتش قد انضم للبلاوغرانا قادماً من إشبيلية في صيف 2014 وحقق معه الثلاثية التاريخية خلال موسمه الأول.

يذكر أن عقد راكيتيتش مع برشلونة ينتهي مع نهاية الموسم القادم، أي أنه لن يرحل سوى بإذن النادي إلا لو أراد أتلتيكو مدريد دفع 125 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده.