أتلتيكو مدريد يقلب تأخره إلى فوز على آيبار

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه آيبار بثلاثة أهداف لاثنين على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

في الدقيقة السابعة، سجل تشارلز من رأسية بعد عرضية من فابيو أوريانا، ليضع الضيوف في المقدمة.

وفي الدقيقة 19، أضاف آنايتز آربيا الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع وغافلت الحارس يان أوبلاك.

في الدقيقة 27، سجل جواو فيليكس أول أهداف أتلتي بعد تمريرة من دييغو كوشتا، ليعود الأمر إلى تقنية الفيديو التي أقرت صحة الهدف.

وجاء التعادل في الدقيقة 53 بعد تمريرة من رينان لودي قادت فيتولو لإحراز الهدف.

وسجل توماس بارتي بعد مراوغة رائعة الهدف الثالث لصاحب الضيافة في الدقيقة 90.

بهذا الانتصار، احتل أتلتيكو مدريد صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة، فيما احتل آيبار المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.