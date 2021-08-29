أتلتيكو مدريد ينجو من الخسارة أمام فياريال

تعادل أتلتيكو مدريد حامل اللقب بشق الأنفس مع ضيفه فياريال بطل الدوري الأوروبي بهدفين لكلٍ منهما في اللقاء القوي الذي احتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

سجل للروخيبلانكوس كلٌ من لويس سواريز (56)، وعيسى ماندي (90 بالخطأ في مرمى فريقه).

أما هدفا فريق الغواصة الصفراء فجاءا عن طريق مانو تريغيروس (52)، وآرناو غروينفيلد (74).

بهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المواجهة فرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الخامس بفارق الأهداف عن المراكز الأربعة الأولى التي تسبقه، والتي يحتلها على التوالي ريال مدريد وفالنسيا وإشبيلية وبرشلونة.

أما فياريال، فرفع رصيده بدوره إلى 3 نقاط في المركز العاشر.