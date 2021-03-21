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أتلتيكو مدريد يهزم آلافيس بهدف يتيم

منشور 21 آذار / مارس 2021 - 07:24
فوز جديد للروخيبلانكوس
فوز جديد للروخيبلانكوس

فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ديبورتيفو آلافيس بهدفٍ دون رد على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني ليبتعد في الصدارة.

جاء الهدف اليتيم في الدقيقة 54 عن طريق الهداف لويس سواريز.

وأهدر الضيوف ركلة جزاء قبل نهاية المواجهة بـ 6 دقائق فشل خوسيلو في ترجمتها بنجاح.

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد ديبورتيفو آلافيس عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

كلمات دالة:أتلتيكو مدريدلويس سواريزديبورتيفو آلافيسالدوري الإسباني

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