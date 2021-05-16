أتلتيكو وريال مدريد يفوزان وبرشلونة خارج سباق لقب الليغا

وّجه لويس سواريز صفعة لآمال ريال مدريد في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، بعدما قاد أتلتيكو مدريد للفوز على أوساسونا في الدقائق الأخيرة بهدفين لهدف، ضمن المرحلة 36.

وأقيمت مباريات الجولة بنفس التوقيت، وواجه ريال مدريد مستضيفه أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، كما التقى برشلونة مع ضيفه سيلتا فيغو في ملعب كامب ناو.

بدأت الأهداف في كتالونيا، حيث تقدم ليونيل ميسي للبارسا في الدقيقة 28، قبل أن يعادل سانتي مينا النتيجة للضيوف في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني من كل المواجهات، استطاع ريال مدريد أن يتقدم عبر ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 68، في الوقت الذي فجّر فيه أوساسونا مفاجأة كبيرة بالتقدم على أتلتيكو مدريد بهدف آنتي بودمير في الدقيقة 75.

ولو استمرت الأوضاع على هذا الحال لاقتنص ريال مدريد صدارة الترتيب قبل نهاية البطولة بمرحلة، لكن فريق المدرب دييغو سيميوني عاد من بعيد، فيما انهار برشلونة.

ومنح رينان لودي التعادل لأتلتيكو ليتساوى الروخيبلانكوس في النقاط مع ريال مدريد، قبل أن يتدخل لويس سواريز في الدقيقة 88 ويحرز الهدف الثاني الذي ضمن الحفاظ على الصدارة لفريقه.

أما برشلونة فكان يعاني الأمرين بنفس الدقائق، حيث طُرد مدافعه كليمون لونغليه وتمكن مينا من إضافة الهدف الثاني لفيغو في الدقيقة 89.

بهذه النتائج، خرج برشلونة تماماً من صراع لقب الدوري الإسباني بعدما تجمد رصيده عند 76 نقطة في المركز الثالث.

فيما واصل أتلتيكو مدريد صدارته ووصل إلى النقطة 83 بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الذي بات يحتاج إلى الفوز على فياريال المرحلة القادمة مع تعادل أو هزيمة جاره أمام ريال بلد الوليد، للحفاظ على لقب الليغا.