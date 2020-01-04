أتلتيكو يتغلب على ليفانتي

حافظ أتلتيكو مدريد على صحوته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإسباني، والتغلب على ضيفه ليفانتي بشق الأنفس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب المرحلة الـ 19.

في الدقيقة 13، أرسل توماس بارتي كرة طولية في أقصى الجهة اليمنى لكيران تريبير ليرسل بدوره عرضية نموذجية قابلها آنخيل كوريا بلمسة في الشباك.

وتعادل الضيوف سريعاً من ركلة حرة غير مباشرة أرسلت داخل منطقة الجزاء لروجر سالفادور الذي قابلها بتسديدة على الطائر في مرمى الحارس يان أوبلاك.

وعلى الفور، رد صاحب الضيافة في الدقيقة 18، إثر عرضية أرسلت من الجانب الأيسر عن طريق لودي، ارتقى لها قلب الدفاع فيليبي، وحولها برأسية في شباك الحارس فيرنانديز.

بهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 35 نقطة، ليحجز المركز الثالث بفارق الأهداف عن إشبيلية، فيما توقف رصيد الفريق الخاسر عند 26 نقطة في المركز التاسع.