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أتلتيكو يحلق في صدارة الليغا بعد فوزه على قاديش

منشور 31 كانون الثّاني / يناير 2021 - 05:48
سواريز ينفرد في طليعة الهدافين برصيد 14 هدفاً وبفارق هدفين عن يوسف النصيري مهاجم إشبيلية
سواريز ينفرد في طليعة الهدافين برصيد 14 هدفاً وبفارق هدفين عن يوسف النصيري مهاجم إشبيلية

حقق أتلتيكو مدريد المتصدر فوزه الثامن على التوالي في الدوري الإسباني وذلك على حساب مستضيفه قاديش بنتيجة 4-2 ضمن المرحلة الـ 21.

سجل للروخيبلانكوس كلٌ من لويس سواريز (هدفان) في الدقيقتين 28 و(50 من ركلة جزاء)، وساوول نيغيز (44)، وكوكي (88)، أما هدفا الخاسر فحملا توقيع ألفارو نيغريدو في الدقيقتين 35 و 71.

بهذا الانتصار، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 50 نقطة من 19 مباراة في صدارة الترتيب وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد أقرب مطارديه الذي خاض 20 لقاء.

فيما تجمد رصيد قاديش عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.


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