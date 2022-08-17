أتلتيكو يرفض عرضاً لشراء جواو فيليكس بقيمة 135 مليون يورو

أكدت صحيفة "آس" الإسباني أن إدارة أتلتيكو مدريد رفضت عرضاً ضخماً للتخلي عن المهاجم الدولي البرتغالي جواو فيليكس قيمته 135 مليون يورو خلال الساعات الماضية.

وجاء هذا العرض الهائل من مانشستر يونايتد الساعي لتعزيز صفوفه بصفقات بارزة بعد بدايته الكارثية للموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط يونايتد في أول مباراتين في المسابقة ليتذيل الترتيب العام دون نقاط وسط انتقادات غير مسبوقة طالت اللاعبين والإدارة والجهاز الفني.

وارتبطت العديد من الأسماء بعملاق البريمير ليغ خلال الأسابيع الماضية، إلا أن وضعية الفريق الحالية وعدم وضوح الرؤية دفعت العديد من النجوم لرفض عروض النادي.

أتلتيكو مدريد يتمسك بـ جواو فيليكس

ولا تعتزم إدارة أتلتيكو التفريط بخدمات جواو فيليكس ولن تكون مستعدة للتخلي عنه بأقل من 350 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي.