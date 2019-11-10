أتلتيكو يستعيد نغمة الانتصارات على حساب إسبانيول

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة محلياً وقارياً بتغلبه على ضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف لهدف على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني.

سجل لصاحب الضيافة كلٌ من آنخيل كوريا (46)، وألفارو موراتا (58)، وكوكي (90+1)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عن طريق سيرجي داردير في الدقيقة 38.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 24 نقطة ارتقى على أثره للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.