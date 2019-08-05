أتلتيكو يعثر على دليل إدانة برشلونة في مفاوضات غريزمان

كشفت تقارير إسبانية اليوم أن أتلتيكو مدريد حصل على دليل إدانة برشلونة في مفاوضته مع أنتوان غريزمان لاعب الروخيبلانكوس السابق.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "إل موندو" والتي أكدت أن رسالة عبر البريد الإلكتروني تحمل تفاصيل عرض البارسا لضم النجم الفرنسي باتت بين يدي أتلتيكو مدريد حالياً.

ويعود تاريخ الرسالة لما قبل تخفيض الشرط الجزائي في عقد المهاجم من 200 مليون يورو إلى 120 مليون فقط في الأول من يوليو الماضي.

وتم إرسال الرسالة من قبل محامي النجم الفرنسي لوكيله ولغريزمان نفسه مع كل من شقيقته ووالده، وتم تسريبها من قبل وكيل وسيط تم إبعاده من الصفقة لاحقاً.

وذكرت الصحيفة أن الوسيط قام ببيع الرسالة لرئيس أتلتيكو مدريد ليدعم موقف الأخير في قضيته ضد برشلونة، معتبراً إياها دليلاً كافياً على تفاوض النادي الكتالوني مع اللاعب وهو على عهدة الروخيبلانكوس.

ورد برشلونة في بيان للصحيفة: "وجود مثل هذه الرسالة لا يمثل أي شيء بالنسبة لنا ولا يثبت وجود تفاوض مباشر مع اللاعب، لا يمكن إدانة برشلونة إلا لو كانت قد خرجت من مكاتبه أو موظفيه".

يذكر أن غريزمان انضم لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي عقب تخفيضه.