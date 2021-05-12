أتلتيكو يهزم سوسييداد ويقترب من حسم لقب الليغا

اقتنص أتلتيكو مدريد فوزاً ثميناً من ضيفه ريال سوسييداد بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة 36 من الدوري الإسباني.

تقدم يانيك فيريرا كاراسكو لأتلتيكو في الدقيقة 16، ثم أضاف آنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 82، أعاد إيغور زوبيلدا الإثارة للقاء بهدف تقليص الفارق لسوسييداد.

رفع هذا الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 80 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مع بقاء مباراتين له ستكونان أمام أوساسونا وريال بلد الوليد على الترتيب.

أما ريال سوسييداد فتجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه غرناطة لحساب نفس المرحلة، في مباراة لو انتصر بها فسيقلص الفارق مع أتليتكو إلى نقطتين فقط، فيما بات الفارق بين برشلونة والمتصدر 5 نقاط بعد تعادل البارسا مع ليفانتي 3-3 أمس.