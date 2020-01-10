أتلتيكو يواجه ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني دون كوكي

أعلن أتلتيكو مدريد أن قائده كوكي سيغيب عن المواجهة النهائية لكأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، بعد غد الأحد، والمقررة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.

وذكر موقع النادي أن كوكي استبعد من المشاركة في المواجهة في اللقاء النهائي، بسبب معاناته من آلام في عضلات الفخذ الأيمن.

وكان كوكي خرج من مباراة فريقه أمام برشلونة، والتي قلب فيها أتلتيكو تأخره في آخر 10 دقائق وفاز 3-2، ليبلغ النهائي لملاقاة ريال مدريد.

وأثبتت الفحوصات وجود إصابة في أوتار الفخذ الأيمن، على أن يجري اللاعب المزيد من الاختبارات عند العودة إلى العاصمة الإسبانية.