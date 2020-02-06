أتلتيك بلباو يطيح ببرشلونة من كأس ملك إسبانيا

حسم أتليتك بلباو وصوله لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على ضيفه برشلونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن ربع النهائي على ملعب سان ماميس.

شهدت المواجهة معادلة الأسطورة ليونيل ميسي رقم جوزيب ساميتيير كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع البارسا في كأس الملك برصيد 75 لقاء.

جاء الشوط الأول هادئاً ولم يشهد أي خطورة حقيقية على المرميين إلا في حالات قليلة.

في الدقيقة السابعة، كاد الشاب آنسو فاتي أن يسجل لبرشلونة بتسديدة قوية لولا إبعاد الدفاع للكرة في الوقت المناسب.

جاء الرد السريع من أصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة، بكرة عرضية قابلها إينياكي ويليامز برأسية في الشباك ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

سيطر الضيوف على الشوط الثاني بكامل فتراته، بحثاً عن اختراق دفاع بلباو، حتى الدقيقة الأخيرة.

في الدقيقة 69، تألق أوناي سيمون حارس بلباو، وأبعد أخطر فرص المباراة عن طريق أنتوان غريزمان، الذي سدد بقوة بعد عرضية من الجانب الأيمن.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، واصل سيمون تألقه وتصدى لانفراد صريح لميسي محافظاً على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، خطف ويليامز هدف الفوز لأصحاب الأرض، بعد عرضية من الجانب الأيمن لمسها برأسه لتسكن شباك الفريق الكتالوني.

ولأول مرة منذ عام 2014، لن يكون برشلونة طرفاً في نهائي كأس ملك إسبانيا.