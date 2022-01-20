أتلتيك بلباو يطيح بـ برشلونة من كأس ملك إسبانيا

حقق أتلتيك بلباو فوزاً صعباً وثميناً على ضيفه برشلونة بثلاثة أهداف لاثنين بعد التمديد في لقاء مثير أقيم على ملعب سان ماميس ضمن دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وتأهل الفريق الباسكي بالتالي إلى ربع نهائي البطولة.

جاءت أهداف الفائز عن طريق كلٍ من إيكر مونياين (هدفان) في الدقيقتين 2 و(105 من ركلة جزاء)، وإينييغو مارتينيز (86).

أما هدفا البارسا فحملا توقيعي فيران توريس (20)، وبيدري (90).

وخسر البلاوغرانا إضافة للمباراة خدمات نجميه الشابين آنسو فاتي وبيدري اللذين غادر اللقاء خلال الشوطين الإضافيين.

يذكر أن المباراة شهدت إشهار 6 بطاقات صفراء بواقع 4 بطاقات للاعبي برشلونة وبطاقتين للاعبي بلباو.