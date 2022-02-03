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أتلتيك بلباو يقصي ريال مدريد من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منشور 03 شباط / فبراير 2022 - 10:23
بيرينغير (يمين) يحتفل بهدفه مع إيكير مونياين
بيرينغير (يمين) يحتفل بهدفه مع إيكير مونياين

حقق أتلتيك بلباو فوزاً صعباً وفي اللحظات الأخيرة على ضيفه ريال مدريد بهدفٍ وحيد في المباراة القوية التي جمعتهما على ملعب سان ماميس ضمن ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا ليلة الخميس.

وبدا أن المواجهة في طريقها إلى التمديد لشوطين إضافيين، إلا أن أليكس بيرينغير كان له رأي آخر حين استلم كرة من ميكيل فيسغا سددها بقوة من داخل منطقة الجزاء بيسراه على يمين الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 89.

ولم ينجح الفريق الملكي في العودة باللقاء فيما تبقى من دقائق ليبلغ أتلتيك بلباو الدور نصف النهائي.

وفي لقاء آخر ضمن الدور ذاته، سحق ريال بيتيس مستضيفه ريال سوسييداد برباعية دون رد على ملعب آنويتا ليتأهل بدوره إلى المربع الذهبي.

أتلتيك بلباو إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
أتلتيك بلباو إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
كلمات دالة:أتلتيك بلباوريال مدريدكأس ملك إسبانيا

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