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أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل مع آلافيس

منشور تشرين الأوّل / أكتوبر 30th, 2019
من مواجهة الفريقين
من مواجهة الفريقين

فشل أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار على مستضيفه ديبورتيفو آلافيس واكتفى بالتعادل الإيجابي معه بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب مينديزوروتزا ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني.

افتتح ألفارو موراتا التسجيل للضيوف في الدقيقة 70، إلا أن لوكاس بيريز أدرك التعادل لصاحب الضيافة بعد 13 دقيقة من قذيفة يسارية لا تصد ولا ترد.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 20 نقطة ليحتل المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد آلافيس إلى النقطة 12 في المركز الثالث عشر.

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Via SyndiGate.info


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