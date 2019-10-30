أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل مع آلافيس

فشل أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار على مستضيفه ديبورتيفو آلافيس واكتفى بالتعادل الإيجابي معه بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب مينديزوروتزا ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني.

افتتح ألفارو موراتا التسجيل للضيوف في الدقيقة 70، إلا أن لوكاس بيريز أدرك التعادل لصاحب الضيافة بعد 13 دقيقة من قذيفة يسارية لا تصد ولا ترد.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 20 نقطة ليحتل المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد آلافيس إلى النقطة 12 في المركز الثالث عشر.

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