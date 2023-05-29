أحداث شغب تعكر أجواء مباراة الفيصلي والوحدات في القدس

شهدت مباراة ودية جمعت فريقي الفيصلي والوحدات الأردنيين شهدها ملعب الشهيد فيصل الحسيني في القدس بفلسطين المحتلة في افتتاح بطولة القدس والكرامة مناوشات مؤسفة اليوم الاثنين.

بدأت الأحداث المثيرة للجدل في الدقيقة 90+1 حين احتسب الحكم خطأ لمصلحة زيد القنبر لاعب الوحدات اعترض لاعبو الفيصلي عليه، قبل أن يقذف بعض الحاضرين كؤوساً باتجاه أرضية الملعب.

تبع ذلك تدخل من قوات الأمن لفض الاشتباكات التي شارك فيها بعض الجماهير التي دخلت أرض الملعب قبل أن يغادر الفريقان دون اتخاذ أي قرار من الحكم.

وكشف موقع كووورة أن إدارتي الناديين قررتا الاجتماع بممثلي الاتحادين الأردني والفلسطيني في وقت لاحق اليوم الاثنين للوقوف على ما حصل واتخاذ التدابير المناسبة.

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل 1-1 بعدما تقدم الفيصلي عن طريق أحمد أبو شعيرة بعد مرور 38 دقيقة على بدايتها، قبل أن يدرك الوحدات التعادل من ركلة جزاء ترجمها محمود شوكت في الدقيقة 50.