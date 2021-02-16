أحد أقرباء غريزمان يكشف سبب تألقه مع برشلونة مؤخراً

لا يعد التحسن الواضح في مستوى أنتوان غريزمان مع برشلونة مؤخراً مفاجئاً لأحد أفراد أسرة الهداف الفرنسي.

فمنذ بداية العام الجديد، تألق مهاجم أتلتيكو مدريد السابق ولعب دوراً رئيسياً في استفاقة البارسا على الصعيد المحلي.

ولواحد من أقاربه، لا يشكل الأمر مفاجأة بتاتاً، حيث قال شخص مقرب من اللاعب لمجلة "فرانس فوتبول" لم يتم الكشف عن هويته: "عمل أنتوان بجد لعدة أشهر، الأمر ليس ضرباً من السحر، حينما تبذل قصارى جهدك ولا تلتفت لما تقوله عنك وسائل الإعلام كل 5 دقائق، فإن النتيجة تكون مثمرة".

يذكر أن غريزمان سيقود برشلونة اليوم في تحدٍ مثير أمام باريس سان جيرمان على ملعب كامب ناو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.