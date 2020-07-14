أديداس قد يتسبب في خسارة كبيرة لمانشستر يونايتد

كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية عن إمكانية خسارة مانشستر يونايتد الكثير من المال بسبب دوري أبطال أوروبا.

ويحصل يونايتد على ثاني أكبر عقد رعاية قميص في إنجلترا من شركة “آديداس” بمبلغ 75 مليون جنيه استرليني في الموسم، فقط يتفوق عليه ليفربول بعقده الجديد مع شركة “نايكي” بمبلغ 80 مليون جنيه.

ولكن هذا العقد السنوي الضخم قد يتأثر كثيراً إذا لم يشارك مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد سيخسر 25 مليون جنيه من قيمة عقده مع شركة “أديداس” العام المقبل، إذا فشل الشياطين الحمر في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم للمرة الثانية على التوالي.

وأكملت الصحيفة أن عقد مانشستر يونايتد مع “أديداس” سيكون بمبلغ 50 مليون جنيه فقط الموسم القادم كما هو الحال بالنسبة لآرسنال، وتشيلسي، وهذا في حالة عدم تأهل يونايتد للأبطال.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حالياً المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة مناصفةً مع تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي سيلعب أمام نوريتش سيتي.