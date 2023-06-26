أرتيتا مدرب آرسنال: بيب غوارديولا عبقري

اعترف مدرب نادي آرسنال ميكيل أرتيتا علانية أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا شخص عبقري ومتميز في مجاله وعمله التدريبي خاصة الثلاثية الأخيرة التي حققها الموسم الماضي.

وكان قد عمل أرتيتا كمساعد مدير لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي، قبل أن يغادر ليستلم منصب المدرب في الجانرز الذي كان قد قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي معهم في موسم 2022-2023.

أرتيتا يتحدث عن أبرز صفات بيب غوارديولا

نقل موقع "Tribalfootball" تصريحات مدرب نادي آرسنال ميكيل أرتيتا عن الأمور التي يتفوق فيها الإسباني بيب غوارديولا في عالم كرة القدم وتحديدًا في المجال التدريبي.

وقال: "أنه قوي في كل شيء: في الإدارة، في إقناع اللاعبين بفكرته، في الحصول على أفضل النتائج منهم وإخراج أفضل ما لديهم، في عملية صنع القرار قبل وأثناء المباراة، في التأكد من أن رسالته لا تنتهي..باختصار بيب عبقري".

في الموسم الماضي، صرح أرتيتا أيضًا لصحيفة "Marca" الإسبانية وقال: "عندما بدأت الإصابات، فهمت أن ذلك سيكلفنا الكثير، وكان التحدي الحقيقي في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

واختتم: "أعتقد أن هناك فرصة لآرسنال في العام المقبل، هذا هو طموحنا حتى لو كان الدوري الإنجليزي هو أفضل دوري في العالم وسيكون الموسم المقبل أصعب موسم في تاريخ البريميرليغ بلا شك".