أرقام تاريخية في مباراة ريال مدريد وتشيلسي

سجلت مباراة ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بتعادلهما 1-1 أمس الثلاثاء أرقاماً تاريخية، ضمنها رقمان هامان لكريستيان بوليسيتش ورقم تاريخي لكريم بنزيمة.

فيما يلي أبرز هذه الأرقام:

- عادل بنزيمة رقم راؤول غونزاليس كرابع الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا برصيد 71 هدفاً.

ووصل الفرنسي الفائز بلقب دوري الأبطال أربع مرات، إلى هذا الرقم في 130 مباراة مقابل 142 مباراة لراؤول، متضمنة المباريات التي خاضها النجم الإسباني السابق بقميص شالكه.

ويتفوق على هذا الثنائي روبرت ليفاندوفسكي (73)، وليونيل ميسي (120)، وكريستيانو رونالدو (135).

وكسر بنزيمة رقماً قياسياً قبل ستة أيام لراؤول، بالتسجيل في 35 فريقاً مختلفاً في الليغا، وهو أيضاً خامس الهدافين التاريخيين لريال (277).

- تياغو سيلفا هو أكبر لاعب يشارك أساسياً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ريان غيغز في 2011.

- بات بنزيمة أكثر مسجل لريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

- أصبح تشيلسي أكثر فريق يشارك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة، بينما يخوض ريال مدريد نصف النهائي رقم 14 له.

-بات بوليسيتش أول أميركي يسجل في نصف نهائي دوري الأبطال، كما بات أصغر لاعب في تاريخ البلوز يسجل في هذا الدور من المسابقة.

-صوب ريال مدريد مرة واحدة فقط على مرمى تشيلسي طيلة المباراة ولم يحدث هذا منذ 2019 ضد باريس سان جيرمان.