أرقام استثنائية لا يحققها سوى ميسي

أبهر النجم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة جماهير كرة القدم حول العالم أمس الثلاثاء، بعد هدفيه الرائعين أمام بلد الوليد، في المباراة التي ربحها مبتدعوا "تيكي تاكا" بخماسية لهدف على ملعب كامب ناو.

ميسي دائماً ما يثبت أنه لاعب من كوكب آخر، خاصة بأهدافه التي أقل ما توصف بأنها “فضائية”، حيث استطاع أن يحرز هدفين ويصنع آخرين، في فوز برشلونة على بلد الوليد بخماسية لهدف.

هدف ميسي الثاني جعله يصل إلى الهدف 101 في ولاية المدرب إيرنيستو فالفيردي، ليتفوق بفارق 38 هدفاً عن أقرب زملائه في الفريق، وهو لويس سواريز، الذي سجل 63 هدفاً في جميع المسابقات، وفقاً لموقع “أوبتا”.

وحصل ميسي على أفضل لاعب بالعلامة الكاملة “10” في تقييم المباراة، حيث صنع هدفين وأحرز مثلهما، وتمكن من 7 مرواغات ناجحة، ومرر 58 تمريرة ناجحة بنسبة نجاح (85٪).

صنع البرغوث الأرجنتيني 4 فرص خلال المباراة، كما شارك في 12 مبارزة حقق الفوز في 8 منها.

كل ما فعله ميسي خلال المباراة جعل موقع “هوسكورد” المتخصص في الإحصائيات يقول أنه للمرة الـ 100 منذ تحليله للمباريات في 2009-2010 يعطي ميسي العلامة الكاملة في التقييم 10.