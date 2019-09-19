أرقام سلبية لكورتوا مع ريال مدريد

انتقدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الخميس، مستوى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فريقه أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة ضمن دوري أبطال أوروبا.

وعرضت الصحيفة أرقام البلجيكي السيئة هذا الموسم، حيث استقبل مرماه 9 أهداف خلال 5 مباريات فقط، بالإضافة لاهتزاز شباكه 57 مرة في 40 مباراة منذ انتقاله إلى الملكي.

وفشل كورتوا في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 15 مباراة متتالية، مما يجعل الاعتماد عليه بمفرده أمراً صعباً سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كايلور نافاس حارس ريال السابق قدم بدوره مباراة مميزة مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، ليتفوق على كورتوا ويخرج بشباك نظيفة من ملعب بارك دو برانس.