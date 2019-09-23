أرقام مشجعة لهازارد أمام إشبيلية

شارك إيدين هازارد أساسياً في مباراة فريقه ريال مدريد أمام إشبيلية، في ثاني المباريات الرسمية التي يشارك فيها أساسياً هذا الموسم بعد المباراة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ريال انتصاراً مهماً أمس الأحد على غريمه الأندلسي في ملعب رامون سانشيز بيزخوان بهدف مقابل لا شيء سجله كريم بنزيمة.

بهذا الفوز، صعد ريال مدريد ليقاسم أتلتيك بلباو صدارة الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة بعد مرور 5 مراحل.

وفشل البلجيكي في أن يكون حاسماً، لكنه ترك انطباعاً إيجابياً، إذ بدا أكثر انخراطاً وثباتاً، وكان قادراً على تسجيل هدفه الأول عدة مرات، في الشوط الأول كانت لديه أسهل الفرص لكنه لم ينجح، وفي الشوط الثاني قبل نهاية المباراة سيطر على الكرة بشكل جيد تركته منفرداً ضد الحارس.

كما عاد النجم البلجيكي للمساندة الدفاعية كثيراً و غطى الجهة اليسرى كما ينبغي، وكان صاحب أخطر كرة على المرمى في الشوط الأول، وظهر أسرع و أكثر فعالية في الشوط الثاني، وهذا أمر جيد للمدرب زين الدين زيدان.

قدم هازارد رقماً مميزاً غير معتاد بالنسبة للاعب مثله، حيث كان أكثر لاعبي ريال مدريد استعادة للكرة برصيد 8 مرات بالتساوي مع كاسيميرو، ليس ذلك فقط، بل أن 7 منها كانت في وسط ملعب الملكي.

يذكر أن هازارد تعرض للإصابة بداية الموسم، وتعرض لإصابة طفيفة أخرى خلال مواجهة باريس سان جيرمان، ولم ينجح في تقديم الإضافة المنتظرة منه في ريال مدريد بعد.