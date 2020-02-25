أرقام مميزة لرياض محرز

درس في «الفائدة المطلقة» قدمه رياض محرز نجم مانشستر سيتي عندما حل الفريق ضيفاً على ليستر سيتي ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذ شهدت المباراة أرقاماً مميزة من الدولي الجزائري الذي خطف نجومية اللقاء الذي انتهى لصالح السيتيزنز بهدف غابرييل جيزوس قبل 3 دقائق من نهايته.

وكشفت إحصاءات المباراة أن محرز استحق بالفعل أن يتوج بنجوميتها على الرغم من عدم تسجيله، إلا أن ما قدمه في اللقاء أثبت به أن «خدمة الفريق» أكثر فائدة من تسجيل الأهداف.

وقد نجح محرز في صناعة الهدف الذي سجله جيزوس وأمن به نقاط المباراة الثلاث، وكانت تمريرة الهدف واحدة من 6 فرص صناعة النجم الجزائري لبقية لاعبي سيتي في المباراة، التي مرر فيها بنجاح 41 تمريرة في جميع أنحاء الملعب، منها 4 فقط في النصف الخاص بمانشستر سيتي، و37 تمريرة في النصف الخاص بليستر، مما يعني بأنها تمريرات لبناء هجمة أو المساعدة في إكمال هجمة.

وبلغ مجموع تمريرات محرز خلال المباراة كلها 43 تمريرة أخفق في اثنتين منها فقط، ليصل إلى نسبة نجاح في التمرير بلغت 95 في المئة، وهي نسبة عالية جداً للاعب يفرض عليه الفريق المنافس رقابة مستمرة.