أرقام مميزة لكوتينيو مع بايرن ميونيخ

انتظر النجم فيليب كوتينيو، مباراته الرابعة مع بايرن ميونيخ حتى يثبت وجوده، وذلك بعد أن ساهم بفوز عريض على كولن بأربعة أهداف نظيفة بفضل أدائه وأرقامه المميزة ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الألماني، وكان رجل المباراة عن جدارة واستحقاق.

وأكد البرازيلي بأرقامه أنه وجد نفسه مع البافاري بعد أربع مباريات، حيث سجل هدفاً من ركلة جزاء وصنع آخر في المباراة، كما سدد 5 مرات وصنع 7 تمريرات مؤثرة في خط الهجوم مقابل لمسه للكرة لحوالي 70 مرة.

في المقابل، صنع كوتينيو 50 تمريرة بنسبة تمريرات ناجحة بلغت 86% في المباراة مقابل صناعته لأربع كرات عرضية وأربع كرات طويلة، كما نجح في صناعة مراوغتين، ليستحق لقب رجل المباراة وصاحب اللمسات الأكثر تأثيراً في فوز بايرن ميونيخ.

والملفت أن كوتينيو حصل بعد المباراة على تقييم 9,8 وهو أعلى تقييم لأي لاعب من بايرن ميونيخ في المباراة.