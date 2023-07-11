أزبيليكويتا يعود إلى الليغا من بوابة أتلتيكو مدريد بعد 13 عامًا

يواصل نادي أتلتيكو مدريد تعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين للاستعداد للمنافسة الموسم المقبل على مختلف البطولات والألقاب المحلية والأوروبية.

وأول شيء فكر فيه النادي الإسباني بقيادة المدرب دييغو سيميوني هو تعزيز خط الدفاع من خلال التعاقد مع كل من خافي غالان، سانتياغو مورينو، كاجلار سويونكو، ومؤخرًا نجم دفاع تشيلسي سيزار أزبيليكويتا.

رسميًا سيزار أزبيليكويتا إلى نادي أتلتيكو مدريد

يعتبر التعاقد مع كابتن تشيلسي السابق سيزار أزبيليكويتا بمثابة إضافة قوية لتشكيلة المدرب سيميوني، حيث أن صاحب الـ33 عامًا يمتلك خبرة قوية في عالم كرة القدم المتطورة، ولديه تجربة سابقة في الدوري الإسباني عندما كان لاعبًا في نادي أوساسونا الذي شارك معهم في 100 مباراة.

ووفقًا لموقع "Tribalfootball"، خلال تقديمه في المؤتمر الصحفي كلاعبًا لنادي أتلتيكو مدريد بشكل رسمي، علق أزبيليكويتا: "فخور بتواجدي هنا مع هذا النادي العظيم، وأتطلع حقًا للبدء واللعب مع الفريق".

يشار إلى أن أزبيليكويتا عاد إلى إسبانيا بعد أن قضى 11 عامًا في لندن حقق خلالها دوري أبطال أوروبا ولقبين الدوري الأوروبي، ولقب السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية ولقبين دوري إنجليزي ولقب كأس اتحاد إنجليزي.