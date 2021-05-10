أزمة إنتر ميلان المالية تعجل برحيل لوكاكو وحكيمي

يعانى إنتر ميلان من أزمة مالية خانقة قد تؤثر على قائمته للموسم القادم، رغم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي.

وقال موقع «كالتشيوميركاتو» الإيطالي أن ستيفن زهانغ رئيس النادي، اجتمع مع الإدارة لوضع خطط مستقبلية.

وكشف رجل الأعمال الصيني أن ميزانية إنتر قد تعاني من عجز يصل إلى 200 مليون يورو، لذلك يتوجب العمل بتقشف خلال الفترة القادمة.

وأشار الموقع إلى أن خطاب زهانغ يلمح لإمكانية التضحية ببعض نجوم الفريق.

يذكر أن العديد من التقارير زعمت أن إنتر قد يعرض روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي للبيع، من أجل حل الأزمة المالية.

فيما كشفت مصادر عن رغبة تشيلسي فى استعادة مهاجمه السابق لوكاكو خلال الصيف.