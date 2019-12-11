أزمة الكلاسيكو: إدارة برشلونة تجتمع قبل المباراة بيوم واحد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية اليوم أن مجلس إدارة برشلونة أجل الاجتماع الذي كان مقرراً الاثنين المقبل للثلاثاء.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" التي أكدت أن ذلك التأجيل جاء بسبب قرعة دوري أبطال أوروبا التي ستقام في سويسرا بنفس اليوم.

وسيشهد الاجتماع مناقشة عدة أمور على رأسها أزمة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والتي أصبحت مهددة مؤخراً بسبب مظاهرات سيتم تنظيمها في نفس اليوم.

وشهدت الساعات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في الأحداث حيث قررت مجموعة "تسونامي ديموكراتيك" أن تعطل مباراة الكلاسيكو بإغلاق مداخل ملعب كامب ناو بحال لم يستجب برشلونة لمطالبها بإدخال بعض اللافتات للمدرجات.

ولا يعد هذا التصرف هو الأول من نوعه من قبل المجموعة، حيث سبق لها أن أغلقت طريقاً حيوياً عدة ساعات بين إسبانيا وفرنسا مطلع نوفمبر الماضي.

وتسعى الحركة للفت أنظار المجتمع الدولي لنفسها رغبة منها في الجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة الإسبانية للحديث حول الاعتقالات الأخيرة والمتكررة لعدة قادة في كتالونيا.

وكان عدد كبير من قادة الاستفتاء الأخير الخاص باستقلال المقاطعة قد صدرت في حقهم أحكام بالسجن بسبب تنظيم الاستفتاء دون موافقة الحكومة.

يذكر أن الكلاسيكو تم تأجيله من قبل بسبب أعمال العنف التي شهدتها المقاطعة قبل أيام من موعد المباراة لنفس الأسباب.