استبدل المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، النجم محمد صلاح في الدقيقة 61 من اللقاء الذي جمع الريدز بتشيلسي ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، والذي انتهى بخسارة حامل اللقب بهدف نظيف.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية باحتمالية وجود أزمة بين صلاح وكلوب، حيث بدا المهاجم المصري (28 عاماً) غير راضٍ عن استبداله، وهو أمر غير معتاد بالنسبة له، إذ سار أمام مدربه وبدا عليه الغضب، وجلس في المدرجات، بينما كان يقوم بإيماءات ساخطة.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فسرعان ما نشر وكيل صلاح، رامي عباس، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على (تويتر) واضعاً «نقطة» دون كتابة كلمة واحدة، مما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل الجناح الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح هداف الدوري الإنجليزي موسمي 2017-2018 و2018-2019، ويمتد عقده مع ليفربول حتى عام 2023، محط اهتمام الأندية الكبرى في أوروبا، من بينها ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

وفي مقابلة مع آس في ديسمبر الماضي، رد صلاح على سؤال بشأن الانضمام إلى أحد عملاقي الدوري الإسباني، ريال مدريد أو برشلونة، بالقول «من يدري ما قد يحدث مستقبلا ؟» ليترك الباب مفتوحا أمام إمكانية رحيله عن ليفربول.