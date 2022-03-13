أزمة تشيلسي تحبط عودة هازارد

يشعر النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد بخيبة أمل شديدة بعد تداعي صفقة كانت ستعيده إلى تشيلسي.

وقالت "أوكي دياريو" الإسبانية أن الناديين كانا في خضم مفاوضات لإعادة صاحب الـ 31 عاماً إلى ملعب ستامفورد بريدج بعد نهاية الموسم الجاري.

لكن تداعيات العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالك النادي اللندني رومان آبراموفيتش أدت إلى إنهاء أي مناقشات بين الطرفين.

وكانت المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة على أساس إعارة هازارد للبلوز، مع إمكانية شرائه مقابل 20 إلى 30 مليون يورو.

يذكر أن النجم البلجيكي يقضي الموسم الثالث في ريال مدريد بعد قدومه من تشيلسي بالتحديد في عام 2019 في صفقة كلفت خزائن النادي الإسباني قرابة 100 مليون يورو.