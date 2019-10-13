أزمة في ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

اشتعلت أزمة جديدة داخل أروقة ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية، بين زين الدين زيدان، المدير الفني، وفلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الأمر الذى قد يُعجل برحيل المدرب الفرنسي.

فقد كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب رحيل زيدان، عن تدريب الملكي، بسبب النتائج السلبية التي حققها مؤخراً في دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد، إلى جانب تعادله المخيب للآمال أمام كلوب بروج على ملعب سانتياغو بيرنابيو، بهدفين لمثليهما، في الجولة الثانية.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني أن زيدان يرفض فكرة التعاقد مع كريستيان إيريكسن، لاعب وسط توتنهام، خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب إصراره على ضم بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد.

وينتهى عقد إيريكسن مع توتنهام الصيف المقبل، ولذلك يستطيع الدولي الدنماركي التوقيع لصالح ريال مدريد في يناير، حيث من المنتظر أن ينتقل بشكل نهائي إلى مدريد في السوق الشتوى بعد موافقة سبيرز، أو قد يكتفى بالتوقيع والانتقال إلى مجاناً نهاية الموسم.

من جهة أخرى، اقترب إيمري تشان، لاعب وسط يوفنتوس من الانتقال إلى ريال مدريد، بعدما دخل ضمن دائرة اهتمامات الميرينغي في يناير.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن الدولي الألماني خرج من حسابات ماوريتسيو ساري، المدير الفني ليوفي، حيث لا يشارك بصفة أساسية هذا الموسم، وقد طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل الحصول على فرص أكبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يبحث عن لاعب وسط مميز، بعد انخفاض مستوى الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس خلال الفترة الماضية.