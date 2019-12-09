أزمة لزيدان قبل مواجهة فالنسيا

تعرض ريال مدريد لأزمة حادة، أربكت حسابات مدربه زين الدين زيدان قبل لقاء فالنسيا ضمن المرحلة الـ 17 من الليغا.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، سيدخل الملكي موقعة فالنسيا دون ظهير أيسر، بعد إصابة مارسيلو، وتعرض فيرلان ميندي للطرد أمام إسبانيول، السبت.

وأشارت إلى أن زيدان قد يلجأ إلى الاستعانة بألفارو أودريوزولا أو ناتشو فيرنانديز، لكن الثنائي بعيد عن المشاركة بانتظام منذ فترة طويلة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك خياراً آخر أمام المدرب الفرنسي يتمثل بوضع إيدير ميليتاو كظهير أيسر، حيث سبق أن لعب مع بورتو في هذا المركز أكثر من مرة الموسم الماضي. و

ذكرت «ماركا» أن أمام زيدان فرصة لتجربة أحد اللاعبين كظهير أيسر في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج، قبل اتخاذ قراره النهائي.