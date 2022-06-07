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أستراليا تهزم الإمارات وتتأهل لملاقاة بيرو في ملحق كأس العالم 2022

منشور 07 حزيران / يونيو 2022 - 07:47
أستراليا تتخطى عقبة الإمارات وتتأهل لملاقاة بيرو (المصدر: أ ف ب)
أستراليا تتخطى عقبة الإمارات وتتأهل لملاقاة بيرو (المصدر: أ ف ب)

تفوق منتخب أستراليا على نظيره الإماراتي بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في لقاء الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 الذي جمعهما على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

تقدم الأستراليون في الدقيقة 53 عن طريق جاكسون إيرفاين، لكن كايو منح الأبيض التعادل بعد 4 دقائق فقط.

وجاء هدف حسم المواجهة في الدقيقة 84 عبر آيدين هروستيتش.

وسيلاقي منتخب أستراليا في المباراة الفاصلة غريمه البيروفي في الثالث عشر من الشهر الجاري على نفس الملعب لتحديد المتأهل إلى بطولة كأس العالم قطر 2022 التي ستقام في شهر نوفمبر القادم.

كلمات دالة:منتخب الإماراتمنتخب أسترالياتصفيات كأس العالم 2022تصفيات كأس العالم

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