أستراليا تهزم الإمارات وتتأهل لملاقاة بيرو في ملحق كأس العالم 2022

تفوق منتخب أستراليا على نظيره الإماراتي بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في لقاء الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 الذي جمعهما على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

تقدم الأستراليون في الدقيقة 53 عن طريق جاكسون إيرفاين، لكن كايو منح الأبيض التعادل بعد 4 دقائق فقط.

وجاء هدف حسم المواجهة في الدقيقة 84 عبر آيدين هروستيتش.

وسيلاقي منتخب أستراليا في المباراة الفاصلة غريمه البيروفي في الثالث عشر من الشهر الجاري على نفس الملعب لتحديد المتأهل إلى بطولة كأس العالم قطر 2022 التي ستقام في شهر نوفمبر القادم.