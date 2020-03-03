أستراليا جاهزة لأول سباقات فورميولا 1

أكدت أستراليا جاهزيتها لإقامة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي المقرر في ملبورن، 15 مارس، في افتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات فورميولا 1، رغم المخاوف العالمية من تزايد انتشار فيروس كورونا المتفشي في الصين والذي انتشر في عدة دول أخرى.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه تايلاند تأجيل سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موتو جي. ي، الذي كان مقرراً في 22 مارس إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد يوم من إعلان قطر إلغاء سباق موتو جي بي على أرضها، والذي كان مقرراً في الثامن من مارس الجاري في افتتاح الموسم.

وقال أندرو ويستاكوت مدير سباق فورميولا 1 الأسترالي “مؤسسة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي لديها إمكانيات قوية لإدارة ترتيبات الصحة والسلامة والطوارئ في كل حدث ونحن نعمل بالتعاون مع الهيئات الصحية ومنظمات الخدمات الحكومية وخدمات الطوارئ، من أجل التعامل مع هذه القضية”.

ومن المفترض أن تصل المعدات والفرق المشاركة في السباق الأسترالي خلال الأيام المقبلة، وذلك رغم تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا وكذلك حظر الدخول المفروض على القادمين من عدة دول.

وكان قد تم بالفعل تأجيل سباق الجائزة الكبرى الصيني، الذي يشكل المرحلة الرابعة من بطولة العالم لسباقات سيارات فورميولا 1، كما تحوم الشكوك حول سباقي فورميولا 1 في البحرين وفيتنام.

وقال ويستاكوت “أكد مسؤولو فورميولا 1 مجددا أن سباق الجائزة الكبرى الأسترالي سيقام، ونحن نتطلع إلى الترحيب بهم والترحيب بالفرق في ملبورن”.

في تايلاند، قال وزير الصحة التايلاندي أنوتين شارنفراكول أن سباق موتو جي بي لم يُلغ وإنما تأجل إلى أجل غير مسمى، حتى يمكن إقامته بشكل آمن، مضيفاً “لا يمكننا تحديد فترة التأجيل”.

وأضاف أن منظمي السباق جرى إبلاغهم بالقرار الذي جرت دراسته أيضاً من قبل رئيس الوزراء.

وجاء قرار تأجيل السباق الثاني من الموسم بعد يوم واحد من تأجيل السباق الافتتاحي للبطولة الذي كان مقرراً في قطر، مطلع الأسبوع، المقبل بسبب قيود السفر المفروضة على القادمين من إيطاليا ودول أخرى بسبب الفيروس أيضاً.

وهناك ستة إيطاليين بين 22 منافساً في البطولة إلى جانب الكثير من المهندسين والفنيين الإيطاليين.

وقال أنوتين وهو أيضاً وزير الصحة ورئيس اللجنة المنظمة للسباق لوسائل الإعلام: “اضطررنا لإلغاء سباق تايلاند للدراجات النارية وتأجيله لتاريخ لاحق نتيجة للوضع”.

ومنذ ظهوره في الصين آواخر العام الماضي تسبب فيروس كورونا في تأجيل وإلغاء الكثير من الأحداث والأنشطة الرياضية حول العالم كما أدى لوفاة نحو ثلاثة آلاف شخص حول العالم إلى جانب إصابة ما يزيد عن 86 ألفاً بالعدوى.

وبهذا فإن البطولة تنتقل إلى الأراضي الأميركية بإقامة السباق المقبل في أوستن بولاية تكساس في أبريل.

وبسبب انتشار الفيروس أيضاً ألغي سباق فورميولا 1 للسيارات المقرر في شنغهاي الصينية في 19 أبريل.