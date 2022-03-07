أستون فيلا يتطلع لضم كوتينيو من برشلونة بصفة دائمة

أكد ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا أن النادي يريد الحصول على خدمات النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونة بصفةٍ دائمة بعد انتهاء الموسم الجاري.

وعاد صاحب الـ 29 عاماً إلى الدوري الإنجليزي من بوابة الفيلانز في يناير المنصرم بعد أربعة أعوام على رحيله عن ليفربول.

وحصل فيلا على خدمات البرازيلي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة لكن المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب دفعت القائمين على النادي للتفكير بضمه بصورة نهائية.

ويحتوي عقد الاستعارة المبرم بين الناديين على بند يسمح بشراء كوتينيو.

وبات جيرارد يمني النفس الآن بإبقاء اللاعب في ملعب فيلا بارك لما بعد الصيف القادم.

وخاض نجم برشلونة وإنتر السابق 7 مباريات بقميص فريقه الجديد حتى الآن سجل خلالها 3 أهداف، كما صنع 3 أهداف أخرى.