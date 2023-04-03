أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي 22-23

البوابة - لطالما اعتمد الدوري الإنجليزي الممتاز على السرعة والقوة الانفجارية للاعبيه مما جعله أحد أقوى البطولات الأوروبية خلال العقدين الأخيرين.

فيما يلي أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023

10- المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) بسرعة 35.81 كيلومتر في الساعة.

9- المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي (آرسنال) بسرعة 35.85 كيلومتر في الساعة.

8- الظهير الاسكتلندي كيران تيرني (آرسنال) بسرعة 35.99 كيلومتر في الساعة.

7- لاعب خط الوسط السويسري دينيس زكريا (تشيلسي معار من يوفنتوس) بسرعة 36.09 كيلومتر في الساعة.

6- المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) بسرعة 36.22 كيلومتر في الساعة.

5- لاعب خط الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز (ولفرهامبتون) بسرعة 36.22 كيلومتر في الساعة.

4- المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) بسرعة 36.53 كيلومتر في الساعة.

3- الجناح الإنجليزي أنثوني غوردون (نيوكاسل يونايتد) بسرعة 36.61 كيلومتر في الساعة.

2- المهاجم الأوكراني ميخايلو مودريك (تشيلسي) بسرعة 36.63 كيلومتر في الساعة,

1- المهاجم الويلزي برينان جونسون (نوتنغهام فوريست) بسرعة 36.7 كيلومتر في الساعة.