أسطورة آرسنال يطالب إيمري بالتخلص من النني

طلب إيان رايت أسطورة آرسنال، من المدرب أوناي إيمري ضرورة التخلي عن محمد النني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وخاض الدولي المصري 17 مباراة فقط هذا الموسم بينها 8 مباريات في الدوري الإنجليزي.

وقال رايت في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "يجب على آرسنال بيع اللاعبين غير المفيدين للفريق وعلى رأسهم النني ثم التعاقد مع لاعبين أمثال بن تشيلويل ويوري تيلسمان.

"أتمنى التعاقد مع نيكولاس بيبي من ليون، فهو جناح سريع ومهاري وقوي، وهذه المجموعة قادرة على تطوير الفريق الموسم القادم".

وأشار رايت إلى أن أهم ما يميز هذه الصفقات أن أعمارهم منخفضة مما يجعلهم استثماراً مناسباً للمستقبل.

وواصل: "قائمة المغادرين يجب أن تتضمن داني ويلبيك ودافيد أوسبينا والنني وكارل جينكينسون وستيفن ليكتشتاينر.

"لو أردنا التفكير في المستقبل فعلينا التخلي عن اللاعبين الذين لا يقدمون أي إضافة للفريق ولا يعتمد عليهم المدرب باستمرار وضم صفقات شابة".

يذكر أن رايت رفض فكرة بيع مسعود أوزيل مؤكداً أهمية الاستفادة من قدراته الكبيرة.