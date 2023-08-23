أسطورة ألمانيا وريال مدريد سابقا: نيمار جرثومة ومخادع.. وشكرا للسعودية

وجه بول برايتنر أسطورة كرة القدم الألمانية ولاعب ريال مدريد السابق هجوما عنيفا للنجم البرازيلي نيمار المنتقل حديثا للهلال.

وقال برايتنر خلال برنامج "بليكبونت سبورت" الألمانية: "شكرا للسعوديين على شراء نيمار، أحد أكثر اللاعبين مللا في السنوات الأخيرة.

"أحد أعظم لاعبي كرة القدم الذين يمارس التمثيل فقط، إنه جرثومة ومخادع، لذلك شكرا للسعودية لأننا لم نعد مضطرين لتحمله".

وقرر اللاعب البرازيلي المثير للجدل الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد 6 مواسم قضاها في صفوفه لم يقدم خلالها المستويات المطلوبة، إذ أنه تعرض لإصابات متتابعة عرقلت مسيرته وأبعدته عن الملاعب لأشهر طويلة.

ونجح الهلال في استقطاب نيمار بعقد لموسمين سيتقاضى بموجبه حوالي 109 ملايين دولار سنويا، في صفقة بلغت قيمتها نحو 98 مليون دولار.

يذكر أن المهاجم لم يشارك مع الهلال حتى الآن كونه يتعافى من إصابة في الكاحل.