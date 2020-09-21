أسطورة برشلونة: ميسي هدد مارتينو دوماً بالإقالة

كشف أندوني زوبيزاريتا، نجم برشلونة السابق، عن تفاصيل مثيرة في علاقة قائد الفريق الحالي ليونيل ميسي ومدربه الأسبق تاتا مارتينو.

وتولى المدرب الأرجنتيني تدريب البارسا لموسم وحيد فشل فيه بتحقيق أي لقب في 2013-2014، ليرحل بعدها مباشرة ويتولى تدريب بلاده.

وقال زوبيزاريتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "قال تاتا لميسي في مرة أعلم أنك إذا اتصلت بالرئيس سيقوم بإقالتي، ولكن ليس عليك أن تذكرني بالأمر كل يوم.

"هناك لاعبون يمثلون قيمة أكبر بكثير من قيمتهم بالملعب، ميسي أحدهم، خسارته تعني الكثير ليس فقط على صعيد كرة القدم، وهكذا يجب أن يتم قياسها".

وأكمل الحارس السابق: "ميسي لم يظهر شخصية اللاعب الذي ينتمي للنادي والحي والزميل الجيد للبقية، مشكلته برأيي أنه ينافس نفسه".

وشغل ميسي الرأي العام هذا الصيف بعد قراره بمغادرة برشلونة، ثم تراجعه واستمراره حتى نهاية عقده مع النادي الكتالوني.

وشارك النجم الأرجنتيني بشكل طبيعي في المباريات الماضية التحضيرية للبلاوغرانا تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.