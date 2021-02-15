أسطورة برشلونة يدافع عن ميسي

أكد أسطورة برشلونة، خريستو ستويتشكوف، أن من يتحمل مسؤولية توقيع العقد الخرافي لليونيل ميسي مع الفريق هو مجلس إدارة النادي وليس أي أحد آخر، بمن فيهم الأرجنتيني.

ومؤخراً، أفادت تقارير إسبانية بتفاصيل عقد الأرجنتيني، حيث يتقاضى خلال آخر 4 مواسم فقط 555 مليون يورو بشكل كلي، وهذا العقد سينتهي الصيف المقبل.

وقال ستويتشكوف في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": «ميسي لم يجبر أحداً بالقوة على توقيع عقد بهذا الحجم».

وأضاف أحد أهم وألمع نجوم برشلونة في تسعينيات القرن الماضي، والعضو البارز فيما يعرف بفريق الأحلام الأول ببرشلونة والذي تدرب تحت إمرة الأسطورة يوهان كرويف: «رئيس النادي المقبل عليه أن يقدم شيئاً مختلفاً لليو».

ويعد عقد ميسي مع برشلونة من أكثر الملفات سخونة على طاولة إدارة البلاوغرانا، سواء في الوقت الراهن حيث يرأس كارليس توسكيتس النادي بشكل مؤقت، أو بالنسبة للرئيس القادم الذي سيتم اختياره في مارس 2021.

وقبل مواجهة برشلونة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب ناو، حلل ستويتشكوف الحالة التي يدخل بها الفريق الكتالوني المباراة.

وقال البلغاري: «الأداء المبهر أمام آلافيس هام لتعزيز العقلية الانتصارية للاعبي برشلونة، شعرت أنها قد عادت في تلك المباراة».

وعن المدرب رونالد كومان على وجه التحديد، قال ستويتشكوف: «لعبت مع كومان خمسة مواسم، أعرفه جيداً وأؤمن به، إنه مدرب لعب كرة القدم ولعب لبرشلونة بالذات وهذا مهم، اللاعبون الصغار عليهم أن يتعلموا منه».

ويقدم برشلونة سلسلة إيجابية في الدوري الإسباني حيث فاز في 7 من أصل آخر 7 مباريات، لكنه مني بإحباط كبير حين تلقى هزيمة بنتيجة 0-2 أمام إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.