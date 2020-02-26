أسطورة ليفربول السابق يدافع عن صلاح

دافع جايمي كاراغر مدافع ليفربول السابق، خلال ظهوره على التلفزيون لتحليل مباراة الريدز أمام ويست هام يونايتد 3-2، عن النجم محمد صلاح.

ويرى مدافع ليفربول السابق أن الجمهور يقلل من شأن صلاح، معتبراً أن الأمر قد يكون دافعاً لرحيل الدولي المصري إلى أحد قطبي إسبانيا برشلونة أو ريال مدريد.

وقال كاراغر عبر شبكة "سكاي سبورتس": "تعرض صلاح لتراجع في المستوى مقارنة بموسمه الأول، لكنه لن يسجل أبداً 47 هدفاً كل موسم.

"أعتقد أن لدى ليفربول ستة لاعبين على مستوى عالمي، هم أليسون بيكر، وترينت أليكساندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، وصلاح.

"سألت مشجعي ليفربول عن المبلغ الذي ممكن أن يقبلوه لو عرض عليهم رحيل أي لاعب من الخمسة، فكان جوابهم أنه أمر مستحيل قبول ذلك بأي قيمة مالية كانت، لكن في حالة رحيل صلاح مقابل 130 مليون جنيه كانت إجابة المشجعين: حسناً.. ولهذا السبب أقول أن صلاح لا يُقدر بالشكل الكافي".

وحدد كاراغر سببين لعدم حصول صلاح على التقدير الذي يستحقه، بقوله :"صلاح ليس جناحاً، هو مهاجم على الأطراف، لا شك أن هناك جانباً أنانياً في لعبه، عندما يكون في وضع التسديد، يبدو وكأنه يتساءل هل يمكنني التسجيل؟ هو لا يبحث أبداً عن التمرير وهذا أمر محبط في بعض الأحيان.

"كما أنه ليس قوياً مثل ماني، أو في ذكاء فيرمينو، لذلك يخسر الكرة كثيراً في مواقف مثل هذه".

مع ذلك، يعتقد كاراغر أنه يجب التغاضي عن هذه الإحباطات لسبب أهم، وهو الأرقام الهائلة التي تشير إلى أهمية صلاح بالنسبة لليفربول.

وأوضح كاراغر: "صلاح يصنع الكثير من الأهداف، ومنذ انضمامه إلى ليفربول، لا يسجل أهدافاً أكثر منه في الدوريات الخمس الكبرى إلا ليونيل ميسي.

"الشيء الذي يعجبني فيه هو أنه لا يصاب كثيراً، خاض 98 مباراة مع ليفربول من أصل 103، وإذا كنت إدارياً فأنا أريد أن أعرف أن لدي لاعباً جاهزاً أسبوعاً بعد الآخر، فالأمر لن يفشل معه مطلقاً، وإذا سألت الجماهير من يفضلون أن يرحل ماني أو فيرمينيو أو صلاح فالجميع يجيب: صلاح".

واختتم كاراغر: "كيليان مبابي لاعب من الطراز العالمي وجايدون سانشو قادم، لكني أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية في السنوات الأولى الحصول على الأرقام التي حققها صلاح، أنظر إلى هذه الأرقام، ميسي فقط من يتفوق على هذا الرجل (صلاح)".