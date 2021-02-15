أسطورة ليفربول: صلاح لن يرحل

توقع إيان راش، أسطورة ليفربول بقاء محمد صلاح مع الريدز خلال الفترة القادمة.

وقال الويلزي في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «ليفربول لديه جاذبية واسعة، أعتقد بأن صلاح سيبقى في ليفربول لموسم أو موسمين آخرين على الأقل.

«فرق مثل برشلونة وريال مدريد لديها تاريخ مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، وبالنسبة له أن ترتبط بمثل هذه الأندية فهو شرف كبير للاعب، لكني أعتقد أن صلاح سيظل في ليفربول.

«الجماهير تحبه، وهو يحب الجماهير، الدوري الإنجليزي هو الأصعب في العالم».

واختتم: «عندما تنظر إلى برشلونة وريال مدريد في إسبانيا، ويوفنتوس وميلان في إيطاليا، فأين يمكنك الحصول على بطولة حيث تتفوق الفرق التي تعاني وتتزيل جدول الترتيب على أندية القمة، مثل فوز شيفيلد على مانشستر يونايتد؟ هذا يحدث فقط في الدوري الإنجليزي".