أسطورة ليفربول: فات صلاح وكاين قطار الصفقات الكبرى

فاجأ أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا، جايمي كاراغر، أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً، محمد صلاح وهاري كاين، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية أنه على الرغم من نجوميتهما الطاغية حالياً "لكن قطار الصفقات الكبرى فاتهم".

وقال كاراغر: "اللاعبان هما الأفضل حالياً في الدوري، هذا لا شك فيه، لكن بالنظر إلى الفترة المقبلة، فلم يعد بإمكانهما جذب انتباه الأندية الكبيرة في إنجلترا وخارجها".

وأشار إلى أن صلاح وكاين كان بإمكانهما الانتقال بأرقام ضخمة جداً قبل سنوات، حين كانا في قمة عطائهما وسنهما كان يسمح بذلك، وكانا مرغوبين بشدة لأندية مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبرشلونة.

وأوضح أن صلاح الذي سيبلغ الـ 29 عاماً في يونيو المقبل، وكاين 28 في يوليو، تجاوزهما الوقت، وسينتهي بهما الأمر باللعب لناديهما لوقت طويل.

وأضاف: "هما في سن لا يسمح لأندية شهيرة أن تدفع مقابلهما أموالاً طائلة، من سيدفع مبلغ يفوق 120 مليون جنيه استرليني مقابل أي منهما".

وخلص إلى أنهما: "فوتا الفرصة الذهبية، وليس بإمكانهما إعادة الزمن إلى الوراء".

في المقابل، رأى كاراغر أن مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وقناص بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند هما الأبرز حالياً، ورأى أنه إذا كانت المبالغ ستقترب من 200 مليون جنيه، فستذهب لأحد هذين النجمين، وليس لصلاح أو كاين.