أسطورة ليفربول: ماني أفضل لاعب في تشكيلة كلوب

يمتلك ليفربول، حامل لقب دوري أبطال أوروبا ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاثياً هجومياً نارياً بقيادة النجم محمد صلاح، رفقة ساديو ماني وروبرتو فيرمينو الذين ساهموا في عودة الريدز إلى المنافسة على الألقاب من جديد.

وكشف جايمي كاراغر، نجم دفاع الفريق والمنتخب الإنجليزي السابق، أنه يرى ماني الأفضل في تشكيلة المدرب يورغن كلوب في السنوات الأخيرة، نظراً للأرقام التي حققها السنغالي منذ انضمامه قادماً من ساوثهامبتون عام 2016.

وقال كاراغر، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم الاثنين: "حتى بعد أول مباراتين، قلت أن ماني إلى جانب رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) هما أفضل من يلعب في مركز الجناح الأيسر في العالم.

"أحبه كثيراً، هو لاعبي المفضل في النادي، إنه رائع ولديه ابتسامة دائمة على وجهه، دائماً ما يكون موجوداً سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها".

وواصل كاراغر حديثه عن الجناح البالغ من العمر 27 عاماً: "ظهر مع البداية الأولى ليورغن كلوب، كان أول توقيع كبير له، وأعتقد أنه منذ ذلك الحين يتحسن مستواه باستمرار وأصبح يشبه الماكنة".

وسجل ماني 67 هدفاً من 134 مباراة خاضها مع ليفربول، كما توج بلقب الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي متساوياً مع زميله صلاح، وبيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، كما ساهم في فوز الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقارن نجم ليفربول السابق ما يقدمه ماني بأسطورة النادي السابق جون بارنز، حيث قال: "أعتقد أن ليفربول حصل على لاعب بمستوى عالمي، إذا بدأت مقارنة ماني بلاعب مثل بارنز، فهذا يظهر لك مدى الجودة التي يتمتع بها".