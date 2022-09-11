أسطورة ليفربول واثق من نجاح شراكة صلاح ونونيز

يثق جون بارنز أسطورة ليفربول السابق في قدرة النجمين المصري محمد صلاح والأوروغوياني داروين نونيز على التأقلم والنجاح سوياً في الفترة القادمة.

واعترف هداف الريدز السابق أن "مو" يفتقد السنغالي ساديو ماني الذي قرر الرحيل صوب بايرن ميونيخ هذا الصيف، لكنه مقتنع بأن نونيز سيتمكن من تعويض هذا الرحيل قريباً.

ماذا قال بارنز عن شراكة صلاح ونونيز؟

وقال بارنز في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "تختلف طريقة نونيز عن (روبرتو) فيرمينو، وماني الذي لعب دوراً مهماً في الأهداف التي سجلها مو.

"لكن داروين لاعب رائع وأهدافه قادمة لا محالة."

يذكر أن صلاح سجل هدفين في أول 6 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أقل بـ 3 أهداف عما سجله في مثل هذا الوقت من الموسم المنصرم، علماً بأنه سدد 5 كرات على المرمى فقط حتى الآن.