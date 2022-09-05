أسطورة ليفربول يخشى على محمد صلاح

عبر الاسكتلندي غريام سونيس أسطورة ليفربول عن قلقه إزاء المستويات المتواضعة التي قدمها النجم المصري محمد صلاح في الآونة الأخيرة.

ولم يتمكن "مو" من فرض نفسه هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية، وزار الشباك في مناسبتين فقط خلال 6 مباريات حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى سونيس أن المصري مطالب بتقديم المزيد في ظل العقد المغري الذي وقع عليه مؤخراً مع الريدز.

ماذا قال سونيس عن صلاح ؟

وعلق محلل شبكة "سكاي سبورتس" على وضعية نجم ليفربول: "بحثت عن مو خلال المباراة أمام مانشستر يونايتد، خلال أول 5 دقائق، تعرض لتدخل من ليساندرو مارتينيز.

"منذ ذلك الحين لم أر صلاح، أتمنى أنه بعد توقيع العقد الكبير الذي كان يريده أن يستمر بتقديم ما اعتدنا عليه منه."

ولم ينجح صاحب الثلاثين عاماً في التسجيل خلال فوز ليفربول الساحق على بورنموث بتسعة أهداف نظيفة، أو حينما تغلب فريقه على نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، أو في المباراة التي تعادل فيها الريدز مع إيفرتون دون أهداف هذا الأسبوع.