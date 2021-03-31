أسطورة ليفربول يشن هجوماً حاداً على محمد صلاح

شن أسطورة ليفربول جون ألدريدج هجوماً على النجم محمد صلاح بسبب كثرة تصريحاته لوسائل الإعلام الإسبانية، خاصة تلك المتعلقة بمستقبله في الفريق الإنجليزي.

وأجرى محمد صلاح حواراً مع صحيفة "ماركا" الإسبانية مساء أمس الأول، حيث تحدث من خلالها عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال ألدريدج في مقال بشبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "يجب أن يكون محمد صلاح حريصاً بعض الشيء في التحدث إلى الصحافة الإسبانية، قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال الأسبوع القادم.

"لعبت في إسبانيا مع ريال سوسييداد لمدة عامين، أعرف بالضبط كيف تعمل وسائل الإعلام هناك، صحيفة ماركا التي تحدث إليها صلاح مؤيدة لريال مدريد كما تعلمون.

"الأمر بات أشبه بالقصص الهزلية، فهم يبحثون دائماً عن قصص جديدة حول النادي، ويبحثون عن الأخبار، لذلك سيكونون سعداء للغاية بالتحدث إلى أكبر لاعب في ليفربول عن ريال مدريد.

"ولكي أكون صادقاً فأنا مندهش قليلاً من أن مو سمح لنفسه بالانفتاح في الحديث، هناك حديث عن الاهتمام باللعب في إسبانيا يوماً ما، وكيف أن الأمر لا يعود إليه إذا كان سيبقى في ليفربول بعد السنوات الأربع التي قضاها هنا.

"ربما تم إخراج بعض تصريحات صلاح من سياقها، أو حدث ذلك خلال الترجمة، لكن التوقيت ليس رائعاً، لأن مباراة دوري الأبطال الأسبوع القادم هي مباراة يريدون الفوز بها، إنه توقيت مهم.

"هناك حديث وتكهنات في الوقت الحالي بالطبع، لكن ليفربول ليس بالنادي السهل، ويعرف جيدًا كيف يعمل وكلاء اللاعبين الكبار، يمكن العودة إلى ما حدث مع رحيم ستيرلينغ عند رحيله من ليفربول إلى مانشستر سيتي.

"ساعده وكيله في ذلك الوقت في عملية رحيله، تعلمون كيف يعملون الوكلاء عندما تكون هناك صفقات مالية ضخمة.

"إذا أراد محمد صلاح البقاء في ليفربول فسيفعل ذلك، لكن إذا رغب في المغادرة فسيكون هناك ثمن لذلك، هل يستطيع تحمل ريال مدريد دفع 150 أو 200 مليون جنيه استرليني لشراء محمد صلاح الآن؟ في الوقت الحالي استبعد ذلك".