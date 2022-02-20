أسطورة ليفربول يطالب التعجيل في تمديد عقد محمد صلاح

طالب جون آلدريدج أسطورة ليفربول ملاك النادي مرة أخرى العمل سريعاً من أجل حسم مسألة تجديد عقد الهداف الدولي المصري محمد صلاح.

وكتب آلدريدج في مقال عبر صحيفة "سنداي ورلد": "سجل مو هدفه الـ 150 لليفربول في مباراة أمس التي انتهت بالفوز 3-1 على نوريتش سيتي.

"بات الباب مفتوحاً أمامه على مصراعيه من أجل الانضمام إلى أساطير النادي.

"يرى الكثير من المشجعين أنه صلاح دخل صالة مشاهير ليفربول نظراً لأرقامه المذهلة والتي تؤكد أحقيته وقدراته.

"ومع ذلك شهد هذا النادي قائمة طويلة من اللاعبين العظام وعلى مو أن يقدم المزيد حتى يقفز أمام إيان راش وكيني دالغليش وروبي فاولر وبطلي الأول روجر هانت.

"إذا وقع صلاح على عقد جديد لمدة أربعة مواسم واستمر في التسجيل حتى يصل إلى 250 هدفاً يتخللها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين آخريين وربما لقب جديد في دوري الأبطال، سيصبح بإمكانه حينها الوقوف إلى جانب راش ودالغليش وعظماء ليفربول السابقين.

"لذلك، آمل أن يقدر ملاك النادي ما لديهم هنا، حتى لو طالب صلاح ووكيل أعماله بأموال طائلة، فعلى النادي أن يرضخ لجميع المطالب."